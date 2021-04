Recovery plan, Draghi alle Regioni: “Faremo task force locali in aiuto alle amministrazioni. La supervisione politica sarà a Palazzo Chigi” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il governo costituirà delle task force locali che aiutino le amministrazioni territoriali”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo davanti alla conferenza unificata Stato-Regioni, ha parlato del Recovery plan e del coordinamento per la gestione dei fondi che dovrà essere in stretto contatto con gli enti locali. Per questo ha dato qualche nuovo dettaglio sulla struttura della governance. “Il modello organizzativo del Piano nazionale di rilancio e resilienza prevede due livelli, strettamente legati tra di loro”, ha detto. “C’è una struttura di coordinamento centrale che supervisiona l’attuazione del piano. Le amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme”. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il governo costituirà delleche aiutino leterritoriali”. Il presidente del Consiglio Mario, intervenendo davanti alla conferenza unificata Stato-, ha parlato dele del coordinamento per la gestione dei fondi che dovrà essere in stretto contatto con gli enti. Per questo ha dato qualche nuovo dettaglio sulla struttura della governance. “Il modello organizzativo del Piano nazionale di rilancio e resilienza prevede due livelli, strettamente legati tra di loro”, ha detto. “C’è una struttura di coordinamento centrale che supervisiona l’attuazione del piano. Lesono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme”. Per ...

