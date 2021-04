Recovery Plan, anticipata alle ore 16,30 la riunione Governo-Regioni (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Governo e Regioni si incontreranno per discutere del Recovery Plan alle 16.30 e non più alle 17 come previsto. In rappresentanza dell’esecutivo saranno il presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri Franco e Gelmini, il commissario Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio. Per gli enti locali ci saranno i rappresentanti dei governatori, dell’Anci e dell’Upi. Sul tavolo con ogni probabilità troveranno spazio anche i dossier vaccini e riaperture. Sul primo punto le richieste dalle Regioni puntano ad una maggiore chiarezza sulla fascia di età dalla quale si può vaccinare nei luoghi di lavoro e fissare numero di vaccinandi e settori produttivi a maggior rischio su cui intervenire. A seguire, alle ore 18 è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –si incontreranno per discutere del16.30 e non più17 come previsto. In rappresentanza dell’esecutivo saranno il presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri Franco e Gelmini, il commissario Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio. Per gli enti locali ci saranno i rappresentanti dei governatori, dell’Anci e dell’Upi. Sul tavolo con ogni probabilità troveranno spazio anche i dossier vaccini e riaperture. Sul primo punto le richieste dpuntano ad una maggiore chiarezza sulla fascia di età dalla quale si può vaccinare nei luoghi di lavoro e fissare numero di vaccinandi e settori produttivi a maggior rischio su cui intervenire. A seguire,ore 18 è ...

Advertising

ilfoglio_it : Entro fine mese il Recovery plan deve essere consegnato in Europa e Mario Draghi, oggi, dovrà superare un incontro… - GassmanGassmann : Pare che nel recovery plan , l’industria bellica riceverà molto, magari più della sanità, della scuola, aiuti per l… - RaiNews : Palazzo Chigi, riunione #Governo-#Regioni: sul tavolo #RecoveryPlan e #vaccini - aspettaaspetta : RT @claudio_2022: Le mani dei rom sul Recovery Plan: “Dateci i fondi, siamo risorsa per l’Italia” I rom sono una risorsa per l'Italia. Q… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Palazzo Chigi, riunione #Governo-#Regioni: sul tavolo #RecoveryPlan e #vaccini -