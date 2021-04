Recovery | EY-Swg | Più investimenti in infrastrutture | ma con nuovo piano integrato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - L'emergenza pandemica ha evidenziato ulteriormente l'importanza di avereefficienti. È quanto emerge anche dalla nuova indagine EY-Swg che ha coinvolto 400 manager e dirigenti italiani, sul settore infrastrutturale, con un focus suPlan, mobilità sostenibile e smart city. L'indagine, presentata durante il summit, ha messo in evidenza come i manager italiani riconoscano alleun ruolo strategico per il futuro del Paese: il 97% è infatti convinto che gliin questo settore a favore della mobilità siano essenziali per lo sviluppo economico e la competitività nazionale. Servono più, dunque, ma è fondamentale che questi siano indirizzati sulla base di un...