Real Madrid: occhi su Pedro Porro (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo il giornale sportivo portoghese O Jogo il Real Madrid starebbe pensando a Pedro Porro come alternativa a Dani Carvajal. Il giovane terzino è ad oggi in prestito allo Sporting Lisbona dove sta disputando un ottima stagione. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate tanto che è stato convocato dal Ct Luis Enrique per le recenti partite di qualificazione ai mondiali 2022 della Spagna. Il proprietario del cartellino del giocatore però è il Manchester City con cui Porro è sotto contratto fino al 2024. Gli inglesi preferirebbe girarlo nuovamente in prestito alla squadra di Lisbona. Real Madrid e Pedro Porro qual è la situazione Secondo O Jogo dopo l’esordio in nazionale contro la Georgia lo Sporting si sarebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo il giornale sportivo portoghese O Jogo ilstarebbe pensando acome alternativa a Dani Carvajal. Il giovane terzino è ad oggi in prestito allo Sporting Lisbona dove sta disputando un ottima stagione. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate tanto che è stato convocato dal Ct Luis Enrique per le recenti partite di qualificazione ai mondiali 2022 della Spagna. Il proprietario del cartellino del giocatore però è il Manchester City con cuiè sotto contratto fino al 2024. Gli inglesi preferirebbe girarlo nuovamente in prestito alla squadra di Lisbona.qual è la situazione Secondo O Jogo dopo l’esordio in nazionale contro la Georgia lo Sporting si sarebbe ...

Advertising

federicocasotti : Tutti (e sottolineo: tutti) gli anni a novembre si dice “eh stavolta il Real Madrid non è più quello degli anni pas… - acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - DAZN_IT : Dal successo nella Youth League con il Real Madrid... ?? ...al calore del Salento ???? #GrowingTogether – Lecce con P… - ISIS_Slay3r : Real Madrid : Karim Benzema lance le Clasico face au FC Barcelone - Ser__Luis : la ricordo come se fosse ieri..una delle partite più belle della storia..e anche uno dei dispiaceri sportivi più fo… -