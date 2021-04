Real Madrid, Benzema: «Con il Barça è sempre una finale» – VIDEO (Di giovedì 8 aprile 2021) Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni ufficiali della Liga in vista del Clasico tra Real e Barça Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni ufficiali della Liga in vista del Clasico. «Il Clasico per me è la migliore partita del mondo. Non solo per me ma per tutti quanti. C’è una storia incredibile tra queste due squadre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Karim, attaccante del, ha parlato ai microfoni ufficiali della Liga in vista del Clasico traKarim, attaccante del, ha parlato ai microfoni ufficiali della Liga in vista del Clasico. «Il Clasico per me è la migliore partita del mondo. Non solo per me ma per tutti quanti. C’è una storia incredibile tra queste due squadre». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

federicocasotti : Tutti (e sottolineo: tutti) gli anni a novembre si dice “eh stavolta il Real Madrid non è più quello degli anni pas… - pisto_gol : Vinicius / Real Madrid (2000) M’Bappe / Psg (1998) Foden / ManchCity (2000) Mason Mount / Chelsea (1999) Il fut… - acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - Mediagol : #RealMadrid-Barcellona, Sergio Ramos sicuro: 'Senza Messi avremmo vinto più titoli, c'è stato un tempo...'… - merichanel91 : @juventina____ Anche il Real Madrid lo vuole disperatamente -