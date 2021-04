Real Madrid-Barcellona, Kluivert: “In blaugrana ho giocato con tanti campioni, ma solo uno mi ha sempre stupito” (Di giovedì 8 aprile 2021) Le dichiarazioni di Patrick Kluivert, a due giorni dal Clásico.L'ex attaccante olandese di Milan, Ajax e soprattutto Barcellona ha ripercorso la sua lunga carriera calcistica nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali de LaLiga. L'ex centravanti Orange, proiettatosi alla sfida tra i blaugrana e il Real Madrid, in programma sabato sera alle 21.00 all' Alfredo di Stéfano Stadium, ha ricordato i momenti vissuti con la maglia dei catalani."Al Barcellona sono stato sei anni e in quel periodo ho giocato con tanti campioni. Dovendo scegliere il migliore, però, direi Ronaldinho. Perché? Era tecnico e veloce, ma anche forte con la palla e sempre con il sorriso quando faceva le sue giocate. Era straordinario sia in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Le dichiarazioni di Patrick, a due giorni dal Clásico.L'ex attaccante olandese di Milan, Ajax e soprattuttoha ripercorso la sua lunga carriera calcistica nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali de LaLiga. L'ex centravanti Orange, proiettatosi alla sfida tra ie il, in programma sabato sera alle 21.00 all' Alfredo di Stéfano Stadium, ha ricordato i momenti vissuti con la maglia dei catalani."Alsono stato sei anni e in quel periodo hocon. Dovendo scegliere il migliore, però, direi Ronaldinho. Perché? Era tecnico e veloce, ma anche forte con la palla econ il sorriso quando faceva le sue giocate. Era straordinario sia in ...

