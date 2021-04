Ragni giganti su Marte: il mistero risolto 20 anni dopo (Di giovedì 8 aprile 2021) Un recente studio ha fornito la prova empirica sull’origine dei Ragni giganti osservati sulla superfice di Marte 20 anni fa. Nel 2001, attraverso le immagini scattate su Marte, i ricercatori hanno osservato per la prima volta delle formazioni del terreno che sulla Terra non esistono. Per via della loro forma sono state chiamate “Ragni giganti” e per anni gli studiosi hanno dibattuto su quale fosse l’origine di queste peculiari formazioni. Nell’ultimo periodo la tesi prevalente era quella secondo cui tali formazioni erano dovute alla rotazione del pianeta rosso intorno al sole. Durante l’inverno, al polo sud di Marte di forma una calotta di ghiaccio di anidride carbonica. Quando Marte tocca il punto più ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 aprile 2021) Un recente studio ha fornito la prova empirica sull’origine deiosservati sulla superfice di20fa. Nel 2001, attraverso le immagini scattate su, i ricercatori hanno osservato per la prima volta delle formazioni del terreno che sulla Terra non esistono. Per via della loro forma sono state chiamate “” e pergli studiosi hanno dibattuto su quale fosse l’origine di queste peculiari formazioni. Nell’ultimo periodo la tesi prevalente era quella secondo cui tali formazioni erano dovute alla rotazione del pianeta rosso intorno al sole. Durante l’inverno, al polo sud didi forma una calotta di ghiaccio di anidride carbonica. Quandotocca il punto più ...

