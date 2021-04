Quella fuga a tutta birra dal colera (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella salumeria leggo i libri di Simbad e di Mompracem, tra un 'fruttino' e un panino con mortadella e provolone, anche se a dire il vero preferisco il cacaruozzo del pane di Vincenzo, con cime di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella salumeria leggo i libri di Simbad e di Mompracem, tra un 'fruttino' e un panino con mortadella e provolone, anche se a dire il vero preferisco il cacaruozzo del pane di Vincenzo, con cime di ...

Bologna: quanto manca? La sera finalmente siamo in quella che di lì a qualche anno sarà la città da bere. E che più d'uno si berrà. A stento mi reggo in piedi. La notte dormo male: ripenso al paese ...

Furti e rapine, i carabinieri eseguono otto fermi. Ci sono anche i "falsi colleghi" I fermi decisi dalla Procura ed eseguiti dai militari sono dovuti al pericolo di fuga ravvisato ...per due rapine " di cui una a mano armata con travestimenti da falsi carabinieri - oltre che quella ...

"Edmundo, sei assolto per quella fuga al Carnevale dopo l'infortunio di Batistuta" LA NAZIONE EOLO KOMETA. «IN TURCHIA CERCHEREMO LA PRIMA VITTORIA» Per la Turchia l’obiettivo è quello di ottenere qualche bel risultato ... con giorni per i velocisti e altri giorni in cui è molto possibile che la fuga possa arrivare, anche nel giorno della tappa in ...

Quella fuga a tutta birra dal colera In condizioni spesso misere. Nell’estate del Settantatre, finita la scuola, torno a Capurso. Il negozio funziona, l’appartamento è quello nuovo, la macchina è una Centotrentadue bianca. Eppure c’è ...

