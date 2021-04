Quattro Regioni verso la zona rossa e tre sperano nella zona arancione: nuova “tappa” in arrivo (Di giovedì 8 aprile 2021) zona rossa e zona arancione: mentre si attende per domani di sapere quale sarà la nuova “mappa” dei colori d’Italia – con regole, misure, divieti più o meno restrittivi su scuole, spostamenti, negozi per contrastare l’emergenza coronavirus in base alla fascia di appartenenza – le Regioni come Lombardia, Lazio e Veneto, in attesa del monitoraggio settimanale e dei dati definitivi sperano, o sono convinte, di un passaggio o della permanenza nella fascia meno rigida. Regioni, la Lombardia spera nell’arancione La Lombardia potrebbe infatti passare dalla zona rossa alla zona arancione dalla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021): mentre si attende per domani di sapere quale sarà la“mappa” dei colori d’Italia – con regole, misure, divieti più o meno restrittivi su scuole, spostamenti, negozi per contrastare l’emergenza coronavirus in base alla fascia di appartenenza – lecome Lombardia, Lazio e Veneto, in attesa del monitoraggio settimanale e dei dati definitivi, o sono convinte, di un passaggio o della permanenzafascia meno rigida., la Lombardia spera nell’La Lombardia potrebbe infatti passare dallaalladalla ...

SecolodItalia1 : Quattro Regioni verso la zona rossa e tre sperano nella zona arancione: nuova “tappa” in arrivo… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Anche la #Lombardia, come l'#EmiliaRomagna, spera di passare all'arancione. Quattro regioni verso la #zonarossa: #coro… - Ultron65 : RT @Libero_official: Anche la #Lombardia, come l'#EmiliaRomagna, spera di passare all'arancione. Quattro regioni verso la #zonarossa: #coro… - infoitinterno : Coronavirus, nuovi colori per le regioni: quattro verso il rosso. Ecco chi spera nell'arancio - Marilenapas : RT @DomaniGiornale: Secondo il monitoraggio della Fondazione @GIMBE i contagi #COVID19 sono in calo ma è un dato da leggere insieme alla di… -