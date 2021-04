Quali regioni rischiano la zona arancione e rossa da martedì 13 aprile 2021: gli ultimi dati dell’indice Rt (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Italia cambierà (nuovamente) colore martedì 13 aprile? Con il nuovo decreto, il secondo messo a punto dal Governo Draghi, il Paese sarà diviso solo in zone rosse e arancioni. Niente fasce gialle, anche se nel testo si fa riferimento a un meccanismo per poter allentare le misure solo in quei territori dove si ritiene necessario: non c’è una data ufficiale, ma nelle regioni/Province autonome dove i dati sono da zona gialla potrebbero anche riaprire bar, ristoranti, cinema e teatri. Leggi anche: Lazio zona arancione o rossa da lunedì 12 aprile 2021? Preoccupa il numero di ricoveri e terapie intensive Quali regioni rischiano la zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Italia cambierà (nuovamente) colore13? Con il nuovo decreto, il secondo messo a punto dal Governo Draghi, il Paese sarà diviso solo in zone rosse e arancioni. Niente fasce gialle, anche se nel testo si fa riferimento a un meccanismo per poter allentare le misure solo in quei territori dove si ritiene necessario: non c’è una data ufficiale, ma nelle/Province autonome dove isono dagialla potrebbero anche riaprire bar, ristoranti, cinema e teatri. Leggi anche: Lazioda lunedì 12? Preoccupa il numero di ricoveri e terapie intensivela...

