Puglia: tamponi-positività, percentuale tripla di quella nazionale. Corona virus: Italia, 544330 attualmente positivi a test (-3507 in un giorno) con 112861 decessi (487) e 3060411 guariti (20229). Totale di 3717602 casi (17221) Dati della protezione civile: effettuati 362162 tamponi (Di giovedì 8 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Il rapporto di tamponi positivi su quelli eseguiti è oggi in ambito nazionale a quota 4,75 per cento. In Puglia 13,25 per cento. L'articolo Puglia: tamponi-positività, percentuale tripla di quella nazionale. Corona virus: Italia, 544330 attualmente positivi a test (-3507 in un giorno) con 112861 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. Il rapporto disu quelli eseguiti è oggi in ambitoa quota 4,75 per cento. In13,25 per cento. L'articolodi(-in un) con...

Advertising

NoiNotizie : #Puglia: tamponi-positività, percentuale tripla di quella nazionale. #coronavirus: #Italia, 544330 attualmente posi… - FGGioffredi : L'emergenza #Covid, la ripartenza e i tanti rebus non risolti della #Puglia su tamponi, tracciamento, ospedali, vac… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Pesante il bollettino odierno dei contagi in #Puglia. In aumento i nuovi casi e il tasso di positività dei tamponi (13,2%… - FrancoBove1965 : RT @TgrRaiPuglia: Pesante il bollettino odierno dei contagi in #Puglia. In aumento i nuovi casi e il tasso di positività dei tamponi (13,2%… - TgrRaiPuglia : Pesante il bollettino odierno dei contagi in #Puglia. In aumento i nuovi casi e il tasso di positività dei tamponi… -