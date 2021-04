Puglia, occupazione posti di terapia intensiva al 42 per cento Rapporto fondazione Gimbe (Di giovedì 8 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Aumenta in Puglia il numero degli attualmente positivi al Coronavirus per 100mila abitanti: sono 1.276, con una variazione dei nuovi casi in diminuzione di 6 punti percentuali. La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 52 per cento (54 per cento secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha aggiornato il dato) mentre nelle terapie intensive si ferma al 42 per cento (secondo Agenas il 7 aprile è schizzata al 46 per cento). È quanto emerge dal report settimanale della fondazione Gimbe, da cui non giungono ancora segnali confortanti in relazione ai ricoveri e agli attualmente positivi. In Italia «la lentezza con cui scendono i nuovi casi – commenta la responsabile ricerca ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Aumenta inil numero degli attualmente positivi al Coronavirus per 100mila abitanti: sono 1.276, con una variazione dei nuovi casi in diminuzione di 6 punti percentuali. La percentuale deiletto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 52 per(54 persecondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha aggiornato il dato) mentre nelle terapie intensive si ferma al 42 per(secondo Agenas il 7 aprile è schizzata al 46 per). È quanto emerge dal report settimanale della, da cui non giungono ancora segnali confortanti in relazione ai ricoveri e agli attualmente positivi. In Italia «la lentezza con cui scendono i nuovi casi – commenta la responsabile ricerca ...

