(Di giovedì 8 aprile 2021) Istituire inunper coloro che abbiano ricevuto la somministrazione del vaccino anti - Covid, anche per dare un'accelerata allavaccinale. È il contenuto di unache ...

Advertising

ImolaOggi : RT @LaGazzettaWeb: Puglia, consiglieri Lega presentano mozione su Green Pass, per accelerare campagna vaccini e facilitare viaggi https://t… - LaGazzettaWeb : Puglia, consiglieri Lega presentano mozione su Green Pass, per accelerare campagna vaccini e facilitare viaggi - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: La Giunta ha recepito le istanze di diversi consiglieri di maggioranza e opposizione. - TgrRaiPuglia : La Giunta ha recepito le istanze di diversi consiglieri di maggioranza e opposizione. -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia consiglieri

La Gazzetta del Mezzogiorno

È il contenuto di una mozione che presentano iregionali della Lega(Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido) chiedendo l'attivazione immediata al ......la filiale di Gravina(Ba) piazza Cavour l'assemblea degli azionisti della Banca Popolare di... Presidente edi amministrazione della BPPB hanno ratificato il Bilancio 2020 " che ...Istituire in Puglia un Green Pass per coloro che abbiano ricevuto la somministrazione del vaccino anti-Covid, anche per dare un'accelerata alla campagna vaccinale. È il contenuto di una mozione che pr ...La proposta di Confindustria Puglia e Taranto al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Il ministro: «Bene purché i crediti siano certi ed esigibili» ...