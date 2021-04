Puglia, c’è chi ipotizza un passaggio in zona arancione la prossima settimana: calo dell’incidenza di casi. Ma l’occupazione di posti letto è da rosso fisso Domani l'ordinanza del ministro della Salute (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime ore varie testate di primaria importanza hanno teorizzato un cambio di colore per la Puglia, da zona rossa ad arancione già la prossima settimana. Una possibilità che si è alimentata perché negli ultimi giorni l’incidenza dei contagi da corona virus è arrivata al margine, di pochissimo sotto, quota 250 che è quella stabilita dal decreto per finire automaticamente in zona rossa. La Puglia è così annoverata, secondo il resoconto di Skytg24, fra le otto regioni che sperano di passare da rosso ad arancione con l’ordinanza del ministro della Salute in programma per Domani. Peraltro va più col piede sul freno Repubblica che si riferisce ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime ore varie testate di primaria importanza hanno teorizzato un cambio di colore per la, darossa adgià la. Una possibilità che si è alimentata perché negli ultimi giorni l’incidenza dei contagi da corona virus è arrivata al margine, di pochissimo sotto, quota 250 che è quella stabilita dal decreto per finire automaticamente inrossa. Laè così annoverata, secondo il resoconto di Skytg24, fra le otto regioni che sperano di passare daadcon l’delin programma per. Peraltro va più col piede sul freno Repubblica che si riferisce ...

Advertising

mimmomaiello : RT @davidallegranti: Ma meno male che in Puglia c'è l'esperto alla guida dell'assessorato alla Salute. - davidallegranti : Ma meno male che in Puglia c'è l'esperto alla guida dell'assessorato alla Salute. - annalisapanello : RT @MarcoFattorini: C’è una Regione che ha vaccinato solo l’1,2% di persone tra i 70 e i 79 anni. Fanalino di coda, ma non fa notizia. È la… - identit12 : RT @MarcoFattorini: C’è una Regione che ha vaccinato solo l’1,2% di persone tra i 70 e i 79 anni. Fanalino di coda, ma non fa notizia. È la… - FioriFlavio : RT @MarcoFattorini: C’è una Regione che ha vaccinato solo l’1,2% di persone tra i 70 e i 79 anni. Fanalino di coda, ma non fa notizia. È la… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia c’è Covid, attivata nuova sede vaccinale a Capurso: al Palalivatino dosi per 220 operatori scolastici – FOTO Telebari srl