Psg | Al-Khelaifi | “Contro Bayern vittoria importante per nostra storia Vogliamo riuscirci anche al ritorno”

Per il momento però l'ex Inter, che in questa stagione è stato frenato da diversi infortuni , si vede in magliaanche in futuro. "Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per ...Il presidente delNasser al - Khelaïfi è 'impaziente' di sfidare il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League dopo il sorteggio di oggi a Nyon. Sul sito del club francese, il patron parigino ha ...La storia tra Neymar e il Psg è pronta a continuare ... il fantasista brasiliano ex Barcellona e Santos avrebbe siglato un pre-accordo con il club di Al-Khelaifi, per il prolungamento del contratto ...La prossima estate potrebbe essere quella giusta per il ritorno di Mauro Icardi in Italia: il Psg mette sul mercato l'argentino.