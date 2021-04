Psg | Al Khelaifi | «Abbiamo vinto nonostante le assenze ma c’è ancora il ritorno»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nasser Alha parlato dopo la vittoria contro il Bayern Monaco in Champions League: le sue parole Nasser Alha parlato a l’Équipe dopo la vittoria contro il Bayern Monaco in Champions League. Le sue parole. «È una vittoria importante per la storia del club.in trasferta, qui a Monaco 3-2,diversi infortuni tra le nostre fila.fatto un ottimo lavoro, ma non èfinito. Si è trattato solo ‘del primo tempo’. C’èuna gara da giocare e sarà al Parco dei Principi la prossima settimana. Vogliamo vincere anche quella gara. Per noi sarebbe molto importante. Siamo una squadra con sempre maggiore esperienza nella competizione e ai nostri giocatori piace disputare certe gare....

