PS5, Xbox Series X/S e la guerra delle 'esclusive' temporali: Call of the Sea sembra in arrivo su PS5 e PS4 (Di giovedì 8 aprile 2021) Quando Call of the Sea è stato annunciato per la prima volta nell'estate del 2020 ha attirato l'attenzione su larga scala per essere una delle prime esclusive Xbox confermate per Series X. Lo sviluppatore Out of the Blue, tuttavia, ha recentemente lasciato intendere che questa avventura ispirata a Lovecraft presto non sarà più esclusiva delle piattaforme Microsoft. Il 7 aprile lo studio ha twittato un'immagine misteriosa che sembra essere una porzione ingrandita di un'immagine più grande. I follower su Twitter hanno indovinato subito che l'immagine faceva parte del logo PlayStation, data la combinazione di colori e il design. A sostenere ulteriormente l'idea sono le parole che accompagnano l'immagine: "Nothing but greatness awaits", che trae chiaramente ispirazione ...

