Protocollo unico per le cure domiciliari dei malati Covid, sì del Senato (Di giovedì 8 aprile 2021) L'aula del Senato ha approvato con 212 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni l'ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi parlamentari, perche' il governo si attivi per l'istituzione di un Protocollo unico nazionale per la gestione domiciliare dei malati Covid 19. Presenti in aula 217 Senatori. Il testo votato e' il frutto di un accordo fra tutte le forze politiche, dopo aver ritirato le precedenti mozioni presentate da M5s e Lega. Bocciato invece l'ordine del giorno presentato dal Senatore del Misto, Lello Ciampolillo Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) L'aula delha approvato con 212 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni l'ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi parlamentari, perche' il governo si attivi per l'istituzione di unnazionale per la gestione domiciliare dei19. Presenti in aula 217ri. Il testo votato e' il frutto di un accordo fra tutte le forze politiche, dopo aver ritirato le precedenti mozioni presentate da M5s e Lega. Bocciato invece l'ordine del giorno presentato dalre del Misto, Lello Ciampolillo

Advertising

Am_Parente : Favorevoli al documento che impegna il governo per un protocollo unico nazionale di gestione domiciliare dei pazien… - paesesovrano : @Nic_Trevi @mgmaglie @robersperanza Curare? Sei impazzito? Il ministro disperazione non dorme la notte per mantener… - Luis196820 : RT @arrigoni_paolo: L'aula del Senato ha approvato l'ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi parlamentari, perché il Governo si attivi… - CinziaEmanuelli : RT @Am_Parente: Favorevoli al documento che impegna il governo per un protocollo unico nazionale di gestione domiciliare dei pazienti Covid… - CaremiLuca : RT @arrigoni_paolo: L'aula del Senato ha approvato l'ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi parlamentari, perché il Governo si attivi… -