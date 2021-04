Primarie, la sfida di Migliore colta da un suo ex compagno di partito (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È stata Italia Viva a gettare il sasso nello stagno. Gennaro Migliore l’ha detto chiaro e tondo: si facciano le Primarie per scegliere a Napoli il candidato sindaco del centrosinistra (più Movimento 5 Stelle). La linea ha avuto anche l’ok di Ettore Rosato. E lo stesso Migliore sembra proiettato a scendere in campo personalmente. C’è chi, però, davanti alla parola “Primarie” non nasconde la propria perplessità. Un vecchio compagno di partito (ai tempi di Rifondazione Comunista) di Gennaro Migliore, ad esempio: l’ex sottosegretario del Conte 2 Peppe De Cristofaro. Il quale, ora, è stato appena confermato nella segreteria nazionale di Sinistra Italiana guidata da Nicola Fratoianni. Le Primarie sono cosa buona e giusta? ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È stata Italia Viva a gettare il sasso nello stagno. Gennarol’ha detto chiaro e tondo: si facciano leper scegliere a Napoli il candidato sindaco del centrosinistra (più Movimento 5 Stelle). La linea ha avuto anche l’ok di Ettore Rosato. E lo stessosembra proiettato a scendere in campo personalmente. C’è chi, però, davanti alla parola “” non nasconde la propria perplessità. Un vecchiodi(ai tempi di Rifondazione Comunista) di Gennaro, ad esempio: l’ex sottosegretario del Conte 2 Peppe De Cristofaro. Il quale, ora, è stato appena confermato nella segreteria nazionale di Sinistra Italiana guidata da Nicola Fratoianni. Lesono cosa buona e giusta? ...

