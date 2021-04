Positivo al Covid di 81 anni esce di casa | denunciato a Brindisi

Advertising

borghi_claudio : Mi ero perso il fantastico dialogo fra Merlino, De Masi e LE FOCHE 'De masi, ha fatto il vaccino?' 'Si ma anche dop… - Gazzetta_it : Brasile, #LuizAdriano, che combini? Positivo al Covid, va al supermercato e investe un pedone - capuanogio : #Pessina è l'8° giocatore presente nel gruppo della nazionale di #Mancini nel corso dell'ultima sosta delle naziona… - deb8479eaeef410 : RT @Battiture2: Positivo al covid, un #detenuto a #Rebibbia viene posto insieme ad altri positivi, in condizioni igieniche precarie, in sta… - ansa_lombardia : Positivo a Covid organizza grigliata Pasquetta, denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid

Solo che al Bentegodi Farris dovrà prendere il posto di Simone Inzaghi che salterà la trasferta di Verona causa. Spesso, come anche dopo la gara di sabato scorso con lo Spezia, ha sostituito in ...La crisi- 19 e l'effettodell'ecobonus Si è deciso di saltare il 2020 per via dell'impatto durissimo dell'emergenza sanitaria sulle abitudini dei consumatori (in lockdown ), quindi si ...In lieve calo decessi, casi attualmente positivi e persone in isolamento domiciliare, mentre rimane alta l’allerta ospedali: indicatori sopra la soglia di saturazione in 8 regioni per l’area medica e ...Un 25 enne di Seregno (Monza) positivo al Covid è stato denunciato dai carabinieri per aver organizzato una festa nel giardino di casa per Pasquetta. (ANSA) ...