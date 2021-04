Polizia locale, un presidio costante per garantire il rispetto delle norme da Covid-19 (Di giovedì 8 aprile 2021) Le donne e gli uomini della Polizia locale presidiano costantemente il territorio, mettendosi a disposizione dei cittadini e intervenendo su coloro che non rispettano le regole, in particolare quelle relative all’emergenza sanitaria da Covid-19. Un impegno per garantire sicurezza e legalità che è obiettivo centrale dell’amministrazione Melucci e che sta producendo risultati soddisfacenti. «Blocco e sequestro di cantieri edili non autorizzati, lotta all’abusivismo, controlli ambientali, incidenti stradali e controllo delle strade – fa sapere l’assessore alla Polizia locale Gianni Cataldino -, ma soprattutto il rispetto del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina, sono parte dei tanti interventi effettuati per ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 8 aprile 2021) Le donne e gli uomini dellapresidianomente il territorio, mettendosi a disposizione dei cittadini e intervenendo su coloro che non rispettano le regole, in particolare quelle relative all’emergenza sanitaria da-19. Un impegno persicurezza e legalità che è obiettivo centrale dell’amministrazione Melucci e che sta producendo risultati soddisfacenti. «Blocco e sequestro di cantieri edili non autorizzati, lotta all’abusivismo, controlli ambientali, incidenti stradali e controllostrade – fa sapere l’assessore allaGianni Cataldino -, ma soprattutto ildel distanziamento sociale e dell’uso della mascherina, sono parte dei tanti interventi effettuati per ...

