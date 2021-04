Playstation Store, quanto costa comprare tutti i giochi PS1 prima che spariscano? (Di giovedì 8 aprile 2021) Come vi abbiamo già raccontato, quest'estate Sony prevede di chiudere il Playstation Store sulle console legacy, il che renderà centinaia di giochi per PSP, PS Vita e PS3 introvabili. Tra questi giochi ci sono oltre duecento PS1 Classics. I giocatori che già possiedono i giochi che verranno eliminati potranno ancora scaricarli e giocarci. Con abbastanza spazio in memoria e tasche abbastanza piene, è teoricamente possibile acquistare tutti i giochi PS1 disponibili sul Playstation Store prima che questo elimini definitivamente lo Store sui vecchi dispositivi. Facciamo due conti: ci sono 211 classici PS1 disponibili, più o meno. La maggior parte di questi giochi ha un prezzo di 5 euro, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Come vi abbiamo già raccontato, quest'estate Sony prevede di chiudere ilsulle console legacy, il che renderà centinaia diper PSP, PS Vita e PS3 introvabili. Tra questici sono oltre duecento PS1 Classics. I giocatori che già possiedono iche verranno eliminati potranno ancora scaricarli e giocarci. Con abbastanza spazio in memoria e tasche abbastanza piene, è teoricamente possibile acquistarePS1 disponibili sulche questo elimini definitivamente losui vecchi dispositivi. Facciamo due conti: ci sono 211 classici PS1 disponibili, più o meno. La maggior parte di questiha un prezzo di 5 euro, ...

