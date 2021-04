Picasso | se il bombardamento di Guernica diventa quello della Siria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. L’8 aprile 1973 veniva a mancare il grande pittore Pablo. Abbiamo perciò deciso di dedicare questa puntata a lui e a i suoi immortali dipinti come ““ e “Les damoiselles d’Avignon“. Lo abbiamo fatto attualizzando gli argomenti trattati daSarebbe stato solo un piccolo ragazzinono divorato dal mare prima di arrivare in Sicilia, se non fosse perstrano blocco da disegno che avevano ritrovato nella sua borsa logora. Per fortuna aveva indosso i guanti cosi potè esaminarlo con calma.che innanzitutto colpì l’ispettore Livio Bashir fu la scritta a caratteri non arabi sulla copertina. “”, infatti si potè ancora distintamente leggere mentre cercava delicatamente di aprirla. ...