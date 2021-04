Perché l’Isola dei Famosi non va in onda oggi? C’entra la Spagna (Di giovedì 8 aprile 2021) oggi, giovedì 8 aprile, la puntata dell’Isola dei Famosi 2021 non andrà in onda. Appuntamento rimandato a lunedì prossimo, quando Ilary Blasi tornerà a condurre dagli studi di Milano il reality, con accanto il trio di opinionisti composto da Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. È stata la stessa Ilary a confermare che stasera l’Isola non sarebbe andata in onda per motivi logistici. Quali? C’entra la Spagna, o meglio, i cugini spagnoli, visto che questa sera sarà trasmessa la prima puntata di Supervivientes 2021, il format spagnolo della nostra Isola. l’Isola dei Famosi non va in onda oggi: l’annuncio di Ilary Blasi Fin dalla puntata di lunedì la Blasi era stata ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 aprile 2021), giovedì 8 aprile, la puntata deldei2021 non andrà in. Appuntamento rimandato a lunedì prossimo, quando Ilary Blasi tornerà a condurre dagli studi di Milano il reality, con accanto il trio di opinionisti composto da Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. È stata la stessa Ilary a confermare che staseranon sarebbe andata inper motivi logistici. Quali?la, o meglio, i cugini spagnoli, visto che questa sera sarà trasmessa la prima puntata di Supervivientes 2021, il format spagnolo della nostra Isola.deinon va in: l’annuncio di Ilary Blasi Fin dalla puntata di lunedì la Blasi era stata ...

