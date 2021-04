Perché l’ambasciatore del Myanmar a Londra è rimasto chiuso fuori dalla sede diplomatica – Il video (Di giovedì 8 aprile 2021) «Un colpo di stato nel cuore di Londra». l’ambasciatore del Myanmar a Londra, Kyaw Zwar Minn, descrive così la situazione nella sede diplomatica birmana, dopo essere rimasto fuori dall’edificio la sera del 7 aprile. Dopo l’aumento di morti causati dalla repressione dei militari contro la popolazione in protesta, il diplomatico aveva criticato il golpe e chiesto la scarcerazione di Aung San Suu Kyi, ex-leader deposta, attualmente agli arresti domiciliari in una località sconosciuta. Per questi motivi, la giunta militare aveva richiamato Kyaw Zwar Minn a tornare nel suo Paese. Cosa che il diplomatico non ha fatto. La decisione di lasciare fuori l’ambasciatore sarebbe stata presa dal suo vice, Chi ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) «Un colpo di stato nel cuore di».del, Kyaw Zwar Minn, descrive così la situazione nellabirmana, dopo esseredall’edificio la sera del 7 aprile. Dopo l’aumento di morti causatirepressione dei militari contro la popolazione in protesta, il diplomatico aveva criticato il golpe e chiesto la scarcerazione di Aung San Suu Kyi, ex-leader deposta, attualmente agli arresti domiciliari in una località sconosciuta. Per questi motivi, la giunta militare aveva richiamato Kyaw Zwar Minn a tornare nel suo Paese. Cosa che il diplomatico non ha fatto. La decisione di lasciaresarebbe stata presa dal suo vice, Chi ...

