Perché la sinistra tifa Meloni. La bussola di Ocone (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella competizione a destra fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, di cui danno conto in questi giorni un po' tutti i media, c'è un aspetto alquanto interessante e controintuitivo, che genera riflessioni e pone domande. Potremmo sintetizzarlo così: Perché la sinistra, che pur sta nella maggioranza di governo con la Lega, non ha minimamente dismesso l'antisalvinismo, mentre ha cominciato a farsi piacere la leader della destra di opposizione, cioè di Fratelli d'Italia? Quanto c'è di tattico, e quanto di strategico, in questa che è qualcosa in più di una mera impressione, e vale a dire una constatazione suffragata da fatti concreti: l'incontro cordiale di Meloni con Enrico Letta, il lavoro di sponda per sottrarre alla Lega la presidenza del Copasir, gli attestati di solidarietà ricevuti dalla leader dopo gli insulti subiti ...

