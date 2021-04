Perché facciamo sogni erotici? Cosa vogliono dirci? C’è un messaggio… (Di giovedì 8 aprile 2021) È capitato a tutti di fare dei sogni erotici: non contano l’età, il genere o le preferenze sessuali. La mattina successiva ognuno reagisce a modo proprio, la reazione infatti dopo aver fatto un sogno alquanto piccante è molto soggettiva. C’è chi semplicemente spegne la sveglia divertito e inizia normalmente la propria giornata, o chi si sente fortemente in colpa con il partner. Un sogno hot con una persona diversa dal proprio fidanzato o fidanzata è considerabile tradimento? Anche qui le risposte sono soggettive, ma c’è chi pensa che fare questo tipo di sogni corrisponda ad un desiderio reale. Il sogno dell’essere umano viene analizzato fin dall’antichità. Effettivamente non c’è nulla di più interessante dello scoprire corrispondenze tra le proprie “visioni” notturne e la vita di tutti i giorni. Una ricerca intitolata Factors ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 aprile 2021) È capitato a tutti di fare dei: non contano l’età, il genere o le preferenze sessuali. La mattina successiva ognuno reagisce a modo proprio, la reazione infatti dopo aver fatto un sogno alquanto piccante è molto soggettiva. C’è chi semplicemente spegne la sveglia divertito e inizia normalmente la propria giornata, o chi si sente fortemente in colpa con il partner. Un sogno hot con una persona diversa dal proprio fidanzato o fidanzata è considerabile tradimento? Anche qui le risposte sono soggettive, ma c’è chi pensa che fare questo tipo dicorrisponda ad un desiderio reale. Il sogno dell’essere umano viene analizzato fin dall’antichità. Effettivamente non c’è nulla di più interessante dello scoprire corrispondenze tra le proprie “visioni” notturne e la vita di tutti i giorni. Una ricerca intitolata Factors ...

Am_Parente : Favorevoli al documento che impegna il governo per un protocollo unico nazionale di gestione domiciliare dei pazien… - trash_italiano : A questo punto facciamo uscire Rosa per aver simulato di stare in palestra nonostante sia vietato dal DPCM, perché… - Giorgiolaporta : Basta con gli spot con le mamme che servono a tavola la colazione. Sono queste le crociate di Laura #Boldrini del… - giorgiaparese : RT @0UT5iD3: facciamo vincere louis perché se lo merita?? - - I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - mukkus1 : @httpjadx Perché Amici non è più un talent: prima i numeri si facevano con gli ascolti. Oggi si fanno coi social, f… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché facciamo Spettacoli e concerti, perché non torniamo a fare qualcosa? Albano ha detto una cosa interessante: 'Perché non facciamo come è successo a Barcellona dove hanno fatto un concerto con il pubblico tutto tamponato o vaccinato e comunque con la mascherina?'. Il ...

Parrucchiera apre negozio a Foggia: 'Lo so che rischio la multa, ma siamo stanchi' 'Lo so, sto rischiando, ma non ce la facciamo più. Ho aperto la mia attività al pubblico perché siamo stanchi di aspettare'. Valeria Campanella , parrucchiera 25enne di Foggia, spiega il motivo per cui giovedì 8 aprile ha aperto il suo ...

«Vaccino AstraZeneca e trombosi? Si rischia anche con un'aspirina, e chi prende il Covid è molto più esposto» Corriere della Sera Albano ha detto una cosa interessante: 'noncome è successo a Barcellona dove hanno fatto un concerto con il pubblico tutto tamponato o vaccinato e comunque con la mascherina?'. Il ...'Lo so, sto rischiando, ma non ce lapiù. Ho aperto la mia attività al pubblicosiamo stanchi di aspettare'. Valeria Campanella , parrucchiera 25enne di Foggia, spiega il motivo per cui giovedì 8 aprile ha aperto il suo ...