Per proteggere il racconto dal gelo a Montalcino scaldano le vigne (Di giovedì 8 aprile 2021) Il tepore primaverile sta tardando ad arrivare e negli ultimi giorni il gelo ha abbracciato buona parte dell'Italia. Non ha fatto eccezione nemmeno la Toscana e uno dei suoi luoghi simbolo, Montalcino ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Il tepore primaverile sta tardando ad arrivare e negli ultimi giorni ilha abbracciato buona parte dell'Italia. Non ha fatto eccezione nemmeno la Toscana e uno dei suoi luoghi simbolo,...

Advertising

GassmanGassmann : Passare in piazza Della Quercia a Roma, e vedere ,dopo anni, che la mia piccola battaglia per collocare un nuovo al… - ivanscalfarotto : #Pasqua: rispettiamo le norme per proteggere noi stessi e le persone che amiamo. Il mio intervento oggi a… - Gizmo_HH : RT @Qualunquist4: I diritti di libertà sono diritti negativi. Il diritto alla vita di A obbliga B ad astenersi dall’usare o dal minacciare… - _itsfunnyinnit_ : Ieri ha detto ai/alle ragazz* che l* amava ma di andare a casa perché doveva rispettare le norme del covid e non sa… - grumpy792 : RT @DarioBallini: #Binetti dice che prima della giornata contro l'#omofobia andrebbe istituita quella per le #malattierare. Cara senatric… -