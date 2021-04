Paura a Roma, scoppia un incendio in un asilo: bimbi in salvo (Di giovedì 8 aprile 2021) Momenti di Paura questa mattina a Roma, in zona Giustiniana, intorno alle ore 9:00. Un incendio è divampato in un asilo in via Maurizio Giglio 25, poco dopo l’entrata in classe dei bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, in ausilio ai vigili del fuoco. I piccoli alunni sono stati velocemente fatti uscire dal plesso scolastico, per il tempo necessario allo spegnimento dell’incendio, divampato in uno dei locali. Nessuno è rimasto ferito. Gli agenti hanno provveduto a circoscrivere area, consentendo l’uscita in sicurezza dei bambini. I vigili del fuoco i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento di un quadro elettrico posto al secondo piano della struttura. Sono in corso accertamenti da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Momenti diquesta mattina a, in zona Giustiniana, intorno alle ore 9:00. Unè divampato in unin via Maurizio Giglio 25, poco dopo l’entrata in classe dei bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale diCapitale, in ausilio ai vigili del fuoco. I piccoli alunni sono stati velocemente fatti uscire dal plesso scolastico, per il tempo necessario allo spegnimento dell’, divampato in uno dei locali. Nessuno è rimasto ferito. Gli agenti hanno provveduto a circoscrivere area, consentendo l’uscita in sicurezza dei bambini. I vigili del fuoco i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento di un quadro elettrico posto al secondo piano della struttura. Sono in corso accertamenti da ...

