Patuanelli: “Forte convergenza in merito alle azioni che coinvolgono il capitale naturale del Paese” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Ieri mattina il ministro dell’agricoltura Stefano Patuanelli si è confrontato con Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, e altri esperti e membri di Governo, sul IV Rapporto Annuale sul capitale naturale. capitale al quale, ha detto Patuanelli, “le foreste e i boschi italiani possono fornire un contributo fondamentale in termini di valorizzazione delle biodiversità, turismo verde, produzione di legno. Basti pensare che l’80% del fabbisogno di legno per l’industria manifatturiera italiana è coperto dall’importazione di materia prima. Dobbiamo quindi avviare una gestione forestale sostenibile dei boschi italiani, incrementando i prelievi laddove le realtà boschive lo consentano: in questo modo riduciamo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Ieri mattina il ministro dell’agricoltura Stefanosi è confrontato con Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, e altri esperti e membri di Governo, sul IV Rapporto Annuale sulal quale, ha detto, “le foreste e i boschi italiani possono fornire un contributo fondamentale in termini di valorizzazione delle biodiversità, turismo verde, produzione di legno. Basti pensare che l’80% del fabbisogno di legno per l’industria manifatturiera italiana è coperto dall’importazione di materia prima. Dobbiamo quindi avviare una gestione forestale sostenibile dei boschi italiani, incrementando i prelievi laddove le realtà boschive lo consentano: in questo modo riduciamo ...

