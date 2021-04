Paolo Palumbo e i messaggi di morte | l’artista affetto da SLA pubblica altri screenshot | “Che schifo”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Non c’è pace per, chef e artista malato di SLA che da anni, non solo convive con la malattia ma è anche uno dei volti per la lotta ad essa. Lo scorso dicembre era stato in collegamento con Mara Venier a Domenica In per Telethon e, pochi mesi prima si è esibito sul palco del Festival di Sanremo. Nelle scorse oreha reso pubblici alcuni deiche costantemente gli arrivano e lo stanno ponendo di fronte al dilemma sull’abbandonare o meno dei social.ha ricevuto diversidinel corso del tempo e continua a riceverli nonostante la denuncia.: nuovi auguri di“Ciao, scusa fai che morire, non puoi stare in vita in questo ...

Advertising

Corriere : Auguri di morte sui social, Paolo Palumbo, il cantante malato di Sla, attacca: «Adesso basta!» - mbbelluco : RT @CorriereBN: Paolo Palumbo, malato di Sla, denuncia il cyberbullismo sui social dopo l’ennesimo augurio di morte: «Adesso basta!» ?@Cor… - annamariamoscar : Paolo Palumbo, malato di Sla e star dei social, denuncia le minacce di morte su Instagram - giusinegri1951 : RT @CorriereBN: Paolo Palumbo, malato di Sla, denuncia il cyberbullismo sui social dopo l’ennesimo augurio di morte: «Adesso basta!» ?@Cor… - ARGDON62 : RT @Corriere: Auguri di morte sui social, Paolo Palumbo, il cantante malato di Sla, attacca: «Adesso basta!» -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Palumbo

"Spero che tu muoia, uno come te non merita di stare in vita". E' il messaggio ricevuto su Instagram dallo chef e dj di Oristano, il primo malato di Sla a salire sul palco di Sanremo invitato, come ospite d'onore di Amadeus nell'edizione 2020, per presentare un suo pezzo originale. Nei giorni scorsi, molto ..."Spero che tu muoia, uno come te non merita di stare in vita". E' il messaggio ricevuto su Instagram dallo chef e dj di Oristano, il primo malato di Sla a salire sul palco di Sanremo invitato, come ospite d'onore di Amadeus nell'edizione 2020, per presentare un suo pezzo originale. Nei giorni scorsi, molto ...Non c’è pace per Paolo Palumbo, chef e artista malato di SLA che da anni, non solo convive con la malattia ma è anche uno dei volti per la lotta ad essa. Lo scorso dicembre era stato in collegamento ...Paolo Palumbo, lo chef malato di SLA più giovane d'Europa, continua a ricevere minacce di morte: è così esasperato che sta pensando di togliersi dai social.