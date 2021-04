Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord, il film nelle sale: il trailer (Di giovedì 8 aprile 2021) Debutta al Trento film Festival la pellicola per la regia di Dario Acocella. Sarà un dei principali protagonisti della nuova stagione cinematografica italiana Lo scrittore Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017 con oltre 1.000.000 di copie vendute in oltre 40 paesi (450.000 solo in Italia), arriva per la prima volta al cinema con “Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord“, diretto da Dario Acocella. In uscita nelle sale italiane nei prossimi mesi alla riapertura della stagione cinematografica (la data ufficiale sarà comunicata quanto prima su www.nexodigital.it), Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord propone un percorso originale ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 aprile 2021) Debutta al TrentoFestival la pellicola per la regia di Dario Acocella. Sarà un dei principali protagonisti della nuova stagione cinematografica italiana Lo scrittore, vincitore del Premio Strega 2017 con oltre 1.000.000 di copie vendute in oltre 40 paesi (450.000 solo in Italia), arriva per la prima volta al cinema con “di“, diretto da Dario Acocella. In uscitaitaliane nei prossimi mesi alla riapertura della stagione cinematografica (la data ufficiale sarà comunicata quanto prima su www.nexodigital.it),dipropone un percorso originale ...

