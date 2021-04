Paola Turani, il dramma dell’infertilità («di cui si parla poco») e il «miracolo della gravidanza» (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo scorso marzo, annunciando di aspettare il suo primo figlio assieme al marito Riccardo Serpella, Paola Turani aveva scritto: «Le cose più belle si fanno attendere, forse un po’ troppo, ma ci scoppia il cuore di gioia». Ora la modella e influencer trentanduenne, incinta di quattro mesi, è tornata sui social per raccontare con un toccante video il percorso di una gravidanza che definisce «il nostro piccolo grande miracolo». Perché è arrivata inattesa dopo anni di tentativi e una dolorosa diagnosi di infertilità. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo scorso marzo, annunciando di aspettare il suo primo figlio assieme al marito Riccardo Serpella, Paola Turani aveva scritto: «Le cose più belle si fanno attendere, forse un po’ troppo, ma ci scoppia il cuore di gioia». Ora la modella e influencer trentanduenne, incinta di quattro mesi, è tornata sui social per raccontare con un toccante video il percorso di una gravidanza che definisce «il nostro piccolo grande miracolo». Perché è arrivata inattesa dopo anni di tentativi e una dolorosa diagnosi di infertilità.

