Paola Turani dall’annuncio ai primi look | il premaman è sportivo

(Di giovedì 8 aprile 2021) E’ una pagina Instagram colma di emozioni quella diin questo periodo. La modella ha svelato a fine marzo di essere in dolce attesa del primo figlio. Una gravidanza a lungo cercata, che ha portato nel tempo anche a tristezza e molta sofferenza. L’infertilitàe il marito Riccardo Serpella ci hanno provato per otto anni a concepire un figlio, senza successo. Nell’autunno del 2020 si sono rivolti a un centro specializzato dove, a seguito degli esami, una gravidanza spontanea è stata giudicata impossibile per la loro coppia. Nell’ultimo video pubblicato adesso sui social ma registrato a gennaio,parla con sincerità dei problemi che ha dovuto affrontare insieme a Riccardo. Dieci minuti in cui si mette a nudo, con lo scopo di sensibilizzare su un problema comune a molte donne ...

Punta a stare comoda anche, che ha da poco annunciato la sua prima gravidanza. Per l'influencer felpa rossa e sneaker Adidas mentre posa con un enorme uovo di cioccolato. Cosa indossava ...Nel congelatore di Paola Turani ci sono tanti ghiaccioli alla menta, li aveva comprati sperando facessero effetto contro le continue nausee, poi li h lasciati lì, non le va più di mangiarli, prima li ...