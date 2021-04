Paola Turani dall'annuncio ai primi look: il premaman è sportivo (Di giovedì 8 aprile 2021) E' una pagina Instagram colma di emozioni quella di Paola Turani in questo periodo. La modella ha svelato a fine marzo di essere in dolce attesa del primo figlio. Una gravidanza a lungo cercata, che ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 8 aprile 2021) E' una pagina Instagram colma di emozioni quella diin questo periodo. La modella ha svelato a fine marzo di essere in dolce attesa del primo figlio. Una gravidanza a lungo cercata, che ...

Advertising

marysaltadonald : Che belle le parole di Paola Turani - callme_clown : Non capisco questo accanimento contro Paola Turani, capisco che possano dare fastidio dei suoi atteggiamenti ma è a… - lucrvzia : a tutti quelli che avevano da ridire sull’esibizionismo di Paola Turani, ma voi non lo gridereste al mondo intero s… - umbreon______ : RT @_flyarcangeli: Dai criticate ancora Paola Turani. La verità è che urlate al girl power, ma siete le prime che distruggete le altre donn… - bbarbieturici : Video di Paola Turani io per terra raggomitolata in lacrime -