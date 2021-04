Paola Turani a pochi giorni dall’annuncio della gravidanza si mette a nudo e racconta la sofferenza prima del test positivo

Leggi su isaechia

(Di giovedì 8 aprile 2021)ha rivelatofa di essere in attesa del suo primo figlio. La bella influencer, che sui social conta più di un milione e mezzo di follower, poco fa ha condiviso con i suoi fan una sua esperienza di vita che in passato l’ha fatta molto soffrire.ha infatti rivelato che lei e il marito, Riccardo Serpellini, custodivano il sogno di diventare genitori già da diversi anni. I due hanno iniziato a pensare dire al mondo un figlio nel 2013 ma, come accede in molte famiglie, lasembrava non volesse arrivare. Laha ammesso di aver vissuto dei periodi davvero bui a causa di questa situazione e solo nel corsoscorsa estate, lei e Riccardo hanno deciso di sottoporsi ad esami specifici per ...