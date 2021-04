Pallamano | playoff Mondiali femminili | doppia sfida Italia-Ungheria tra il 16 e il 18 aprile

(Di giovedì 8 aprile 2021) La selezione nazionalena diaffronterà l’, al fine di lottare per un posto ai prossimi. Lacon le ungheresi è stata fissata tra il 16 e il 182021, come stabilito tramite un accordo tra Federazione nostrana e magiara. Le azzurre dovranno performare al massimo delle loro possibilità, presso Érd, località nelle vicinanze della capitale Budapest. L’avrà la responsabilità di affrontare una tra le migliori compagini al mondo, reduce dalla qualficiazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e ostacolo scoodo per lene. Il match sarà visibile su Sky Sport, mediante dirette esclusive con le quali sarà possibile seguire il duplice confronto tra le ...

... la prossima gara per Mestrino sarà la trasferta di domenica 11 aprile sul difficile campo del Brixen, match cruciale per la rincorsa delle gialloverdi ai. IL TABELLINOLENO " ALÌ - ...FOLLONICA " Derby di zonaper la StarfishFollonica, che sabato ospiterà il Teramo, quarto e suo diretto concorrente, con l'intenzione di riprendere la striscia positiva di risultati interrotta a Sassari ...La selezione nazionale italiana di pallamano affronterà l'Ungheria, al fine di lottare per un posto ai prossimi Mondiali femminili. La doppia sfida con le ungheresi è stata fissata tra il 16 e il 18 a ...E’ stato uno scontro playoff amaro per la Pallamano Follonica Starfish che non è riuscita a sfruttare alcune defaillance del Teramo. La formazione dei coach Pesci e Cecchini ha perso in casa contro il ...