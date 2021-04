Palestina, la Casa Bianca riattiva il programma di aiuti, in arrivo 235 milioni. Washington sostiene la soluzione dei “due stati” (Di giovedì 8 aprile 2021) Ogni cambio di amministrazione statunitense significa anche il riassestamento dei delicati equilibri del Medioriente. Un segnale da non sottovalutare è arrivato ieri quando gli Usa hanno annunciato che ricominceranno ad inviare aiuti alla Palestina, pratica che era stata interrotta nel 2018 da Donald Trump. Il piano di sostegno vale al momento 235 milioni di dollari, di cui 150 milioni da destinare all’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi e 75 milioni per lo sviluppo e l’assistenza nelle aree di Gaza e West Bank. L’annunciata ripresa degli aiuti restituisce agli Usa la prima posizione (da un punto di vista finanziario) tra i sostenitori dell’agenzia Onu che fornisce supporto a circa 5,7 milioni di palestinesi. La mossa arriva mentre si diffondono le polemiche sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Ogni cambio di amministrazione statunitense significa anche il riassestamento dei delicati equilibri del Medioriente. Un segnale da non sottovalutare è arrivato ieri quando gli Usa hanno annunciato che ricominceranno ad inviarealla, pratica che era stata interrotta nel 2018 da Donald Trump. Il piano di sostegno vale al momento 235di dollari, di cui 150da destinare all’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi e 75per lo sviluppo e l’assistenza nelle aree di Gaza e West Bank. L’annunciata ripresa deglirestituisce agli Usa la prima posizione (da un punto di vista finanziario) tra i sostenitori dell’agenzia Onu che fornisce supporto a circa 5,7di palestinesi. La mossa arriva mentre si diffondono le polemiche sul ...

