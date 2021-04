Palermo: violenza sessuale, arrestato fratello ex Presidente Senato Grasso (Di giovedì 8 aprile 2021) Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – Con l’accusa di violenza sessuale è stato arrestato a Palermo il noto neuropsichiatra Marcello Grasso, 70 anni, fratello dell’ex Presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Il professionista è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare lo scorso 30 marzo, come scrive oggi Repubblica. Ad accusarlo è stata una paziente. “Il mio assistito non si e’ trincerato dietro la facoltà di non rispondere ma ha risposto a tutte le domande del giudice, ha spiegato il suo legale, l’avvocato Vincenzo Lo Re. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal giudice delle indagini preliminari Clelia Maltese che ha accolto la richiesta fatta dal pool ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021), 8 apr. (Adnkronos) – Con l’accusa diè statoil noto neuropsichiatra Marcello, 70 anni,dell’exdeled ex procuratore nazionale antimafia Pietro. Il professionista è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare lo scorso 30 marzo, come scrive oggi Repubblica. Ad accusarlo è stata una paziente. “Il mio assistito non si e’ trincerato dietro la facoltà di non rispondere ma ha risposto a tutte le domande del giudice, ha spiegato il suo legale, l’avvocato Vincenzo Lo Re. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal giudice delle indagini preliminari Clelia Maltese che ha accolto la richiesta fatta dal pool ...

