Palermo, una paziente 28enne denuncia il suo neuropsichiatra per violenza. Arrestato Marcello Grasso, fratello dell'ex procuratore (Di giovedì 8 aprile 2021) Al centro dell'indagine c'è un abito di Burlesque. Fatto indossare ad una paziente, per poi indurla in atteggiamenti più intimi non consenzienti. Una giovane donna che ha sporto denuncia nei confronti del suo neuropsichiatra, Marcello Grasso, fratello dell'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia, Pietro. Grasso, 70 anni, è stato Arrestato, dopo settimane di indagini della Mobile di Palermo, a seguito della denuncia della ragazza. La misura cautelare in carcere, ovvero la più pesante per l'anziano professionista, firmata dalla giudice per le indagini preliminari, Clelia Maltese, su richiesta dell'aggiunto Laura Vaccaro che ha coordinato il pool ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo una Avviso 22. Tirocinanti ancora senza stipendio. La Regione ha beffato i lavoratori e le aziende ne hanno approfittato Lo scorso 9 marzo i tirocinanti dell' Avviso 22 sono tornati a scioperare, sotto il palazzo dell'assessorato al Lavoro della Regione Siciliana a Palermo . Una protesta nata ancora una volta dal mancato pagamento delle somme dovute a fronte del lavoro effettuato. I tirocini erano stati introdotti dalla Regione Siciliana alla fine del 2018 per ...

Vaccini AstraZeneca, fuga dei settantenni: "La Sicilia sconta di più la psicosi" In Sicilia sono arrivate undicimila disdette per le prenotazioni del vaccino anticovid e più della metà delle persone fra 70 e 79 anni non si presenta all'appuntamento già fissato. Una 'fuga' dai centri vaccinali che ha provocato il crollo delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca da cinquemila a meno di duemila al giorno. Rinunciano anche docenti e forze dell'ordine, ma il ...

Ospedali, sale l’allarme. Diktat dalla Regione: "Liberate posti letto" La Repubblica Sanità: Miccichè, accordo Giglio-Gemelli in solco eccellenza (ANSA) - PALERMO, 08 APR - "L'accordo tra la Fondazione Giglio e la ... "La selezione di un nuovo partner per la Fondazione Giglio - ha sottolineato Gianluca Galati - ha seguito una procedura lunga e ...

Palermo, ammodernati gli impianti di illuminazione pubblica. Sindaco Orlando: “Miglioramento qualitativo” PALERMO - Si è completata la consegna ad AMG Energia dei nuovi impianti di illuminazione di Mondello-Valdesi, progettati dalla società e realizzati dal ...

