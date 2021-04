Oroscopo Scorpione, domani 9 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Plutone e Nettuno sono forti nella vostra orbita, carissimi Scorpione! Grazie a loro le conquiste oggi sono estremamente vicine e a portata di mano, anche e soprattutto quelle inaspettate e non programmate. Tuttavia, state attenti perché a remarvi contro ci sono la Luna, Saturno, Urano e Giove. La loro forza negativa potrebbe intaccare un paio di campi, ma vi piace sfidare voi stessi e dimostrare agli altri quale sia il vostro reale valore! Impegnatevi e la loro influenza non avrà ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 9? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello. Plutone e Nettuno sono forti nella vostra orbita, carissimi! Grazie a loro le conquiste oggi sono estremamente vicine e a portata di mano, anche e soprattutto quelle inaspettate e non programmate. Tuttavia, state attenti perché a remarvi contro ci sono la Luna, Saturno, Urano e Giove. La loro forza negativa potrebbe intaccare un paio di campi, ma vi piace sfidare voi stessi e dimostrare agli altri quale sia il vostro reale valore! Impegnatevi e la loro influenza non avrà ...

