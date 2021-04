Oroscopo Leone, domani 9 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Carissimi Leone, nel corso dei giorni passati i transiti astrali non sembravano voler promettere nulla di buono per questo aprile. Ma gioite, perché domani sembra che le cose ristabiliranno un ordine positivo per il vostro segno! Il Sole, Venere, Mercurio e Marte sono tutti dalla vostra parte e sono pianeti formalmente dediti ai segni di fuoco a cui appartenete! Grazie a loro dovreste trovarvi davanti ad una giornata all’insegna dell’entusiasmo smisurato nei diversi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 9? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi, nel corso dei giorni passati i transiti astrali non sembravano voler promettere nulla di buono per questo. Ma gioite, perchésembra che le cose ristabiliranno un ordine positivo per il vostro segno! Il Sole, Venere, Mercurio e Marte sono tutti dalla vostra parte e sono pianeti formalmente dediti ai segni di fuoco a cui appartenete! Grazie a loro dovreste trovarvi davanti ad una giornata all’insegna dell’entusiasmo smisurato nei diversi ...

