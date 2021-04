Oroscopo Cancro, domani 9 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro. La brutta congiunzione astrale che vi accompagnati nella giornata appena conclusa sembra dover continuare a rannuvolare il vostro cielo anche il 9 aprile, cari amici del Cancro. Oggi sembra che siano i rapporti a doverne subire le maggiori conseguenze negative ed alcuni di questi potrebbero giungere ad una conclusione che non vi aspettavate. Se ci tenete veramente a quello che potreste perdere, cercate di non essere troppo insistenti nel provare a recuperarlo immediatamente, le cose ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 9? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. La brutta congiunzione astrale che vi accompagnati nella giornata appena conclusa sembra dover continuare a rannuvolare il vostro cielo anche il 9, cari amici del. Oggi sembra che siano i rapporti a doverne subire le maggiori conseguenze negative ed alcuni di questi potrebbero giungere ad una conclusione che non vi aspettavate. Se ci tenete veramente a quello che potreste perdere, cercate di non essere troppo insistenti nel provare a recuperarlo immediatamente, le cose ...

Advertising

holden1978 : Piacevole questa Luna, come un abbraccio, facile sentirsi un po’ cappuccetto rosso dopo giorni in cui si è stati un… - OroscopoCancro : 08/apr/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - una_chiara : Uomo Pesci, ascendente Scorpione e luna in Cancro. Cosa ne pensiamo amici dell'oroscopo? - OroscopoCancro : 08/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine Venerdì 9 aprile 2021 - #Oroscopo… -