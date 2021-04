Ora Renzi vuole anche riaprire tutto: 'Annulliamo il coprifuoco e apriamo teatri, ristoranti e scuole' (Di giovedì 8 aprile 2021) Uno schiaffo in faccia alle centinaia di morti che vediamo registrate nei bollettini di ogni giorno. Matteo Renzi invoca una svolta nonostante la lotta al Covid sia ancora in corso, contro un nemico ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Uno schiaffo in faccia alle centinaia di morti che vediamo registrate nei bollettini di ogni giorno. Matteoinvoca una svolta nonostante la lotta al Covid sia ancora in corso, contro un nemico ...

Advertising

Carla96888746 : @Adnkronos Penso che prima bisognerebbe rendere realtà quelle 500.000 vaccinazioni al giorno per ora utopiche. Poi… - tazebaoh : RT @DiReddito: Ha finito con Conte, ora inizia con me a fare l'opposizione quando sta al governo. Più coerente la Meloni, di lui e Salvini.… - dangelo_luciana : RT @sempreciro: Abbiamo perso due mesi in piena pandemia dietro a Renzi per cambiare il governo ed ora ci lamentiamo dei ritardi nel combat… - Patriziospe : @ItaliaViva @TeresaBellanova @matteorenzi Ricordiamo a tutti che la Bellanova proviene da 20anni di PCI ed ora è fi… - tassani_pietro : RT @RobertoMerlino1: La dx che”guarda”Renzi, che”ammicca”Calenda,Letta nipote di suo zio...diciamo che la dx SA che pesci pigliare per star… -