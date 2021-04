Opera | Sindaco arrestato | Fusco Lega | «Ho letto cose assurde È tutto surreale | confido che si dimostri sua estraneità subito»

Advertising

Avrebbe dirottato le forniture di mascherine per distribuirle ad amici e parenti. Così Antonino Nucera , ildi, originario di Melito Porto Salvo, è finito in manette. L'uomo è stato arrestato nell'ambito dell'operazione portata avanti dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano che, ..."stupito, sorpreso e deluso" Ettore Fusco, per dieci annidie ora vicesindaco di Antonino Nucera, arrestato giovedì mattina per peculato e corruzione . "Appena ho letto la notizia sono corso in Comune - racconta l'esponente leghista - . Ci ...Arrestato il sindaco del comune di Opera, nel Milanese. Un’auto dei carabinieri “Il sindaco di Opera – si legge in una nota degli investigatori dell’Arma – nei primi mesi della pandemia, ha ...a condizione che sindaco e vice lo devolvano in beneficenza”. Con un ulteriore intervento giovedì mattina: “A prescindere dal buon operato ribadiamo che non siamo contrari all'aumento degli stipendi, ...