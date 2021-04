Ondina Valla | la storia della prima italiana a vincere l’oro alle Olimpiadi

(Di venerdì 9 aprile 2021)è stata la, esattamente il 16 Ottobre del 2006 all’Aquila ci lasciò alla veneranda età di 90 anni., ladonna a conquistare una medaglia d’oro a Berlino (Repertorio)Ledove riuscì a conquistare la medaglia d’oro furono quelle di Berlino nel 1936, la gara e la sua premiazione furono riprese dalla regista tedesca Leni Riefenstahl, intitolo la pellicola Olympia. Diventò così una figura importantissima per lo sport, e anche nella società sportiva. Originaria di Bologna, nacque il 20 Maggio del 1916, suo padre la chiamò Treisonda, in onore...

EdizioniMinerva : La bella recensione di oggi su La Repubblica, Bologna, 'L'ORO DI ONDINA. Il primo trionfo di un'italiana alle Olimp…

Eugenio Sideri così descrive: "Patrizia Bollini dà voce e corpo a questa incredibile pioniera dello sport femminile, meno nota della coetanea Ondina Valla, ma altrettanto importante nella storia"