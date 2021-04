Olimpiadi Tokyo, Malagò: “Portabandiera azzurro? Decisione a fine giugno” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Portabandiera italiano alle Olimpiadi di Tokyo? Lo decideremo dopo le elezioni del Coni e poi ci sono tanti atleti che si stanno allenando per qualificarsi alle Olimpiadi. Per la fine del mese di giugno verrà fuori il nome o i nomi“. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Non e’ un Paese per Giovani su Rai Radio 2. Il numero uno dello sport italiano ha poi commentato la vicenda Alex Schwazer: “Chiediamo che la giustizia sportiva verifichi se ci siano gli elementi per riaprire il caso o meno“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) “italiano alledi? Lo decideremo dopo le elezioni del Coni e poi ci sono tanti atleti che si stanno allenando per qualificarsi alle. Per ladel mese diverrà fuori il nome o i nomi“. Così il presidente del Coni, Giovanni, a Non e’ un Paese per Giovani su Rai Radio 2. Il numero uno dello sport italiano ha poi commentato la vicenda Alex Schwazer: “Chiediamo che la giustizia sportiva verifichi se ci siano gli elementi per riaprire il caso o meno“. SportFace.

