Olesya Rostova non è Denise Pipitone, l’avvocato di Piera Maggio: «Avete fatto lo show, vi saluto» (Di giovedì 8 aprile 2021) La parola ‘fine’ sul caso di Denise Pipitone non è stata scritta: purtroppo il gruppo sanguigno di Olesya Rostova non coincide con quello della piccola. L’unica informazione che dovrebbe interessare è questa ma, purtroppo, si è innalzato un vero e proprio show mediatico. In Italia hanno definito il tutto come una messinscena russa: senza spazio alla privacy e con buste e possibili madri candidate. Perché accusare la tv russa? Una foto ritrae Olesya con la sorella biologica; troppe cose non tornano. Denise Pipitone, Frizzetta: “Avete fatto lo show, vi saluto” Il programma da cui è partito tutto, Lasciali parlare, sembra non aver rispettato né i patti con l’avvocato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) La parola ‘fine’ sul caso dinon è stata scritta: purtroppo il gruppo sanguigno dinon coincide con quello della piccola. L’unica informazione che dovrebbe interessare è questa ma, purtroppo, si è innalzato un vero e propriomediatico. In Italia hanno definito il tutto come una messinscena russa: senza spazio alla privacy e con buste e possibili madri candidate. Perché accusare la tv russa? Una foto ritraecon la sorella biologica; troppe cose non tornano., Frizzetta: “lo, vi” Il programma da cui è partito tutto, Lasciali parlare, sembra non aver rispettato né i patti condi ...

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - CorriereCitta : Olesya Rostova non è Denise Pipitone, l’avvocato di Piera Maggio: «Avete fatto lo show, vi saluto» - AMinghetti : RT @trash_italiano: Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. -

"Olesya non è la nostra Denise". Finisce il reality, ma resta il mistero Nel primo pomeriggio si intuisce che la "prognosi" è nefasta. Il tam tam dei social diventa rimbombante, con post di chi afferma di sapere che Olesya Rostova è un'impostora, una che ha cavalcato l'onda per accaparrarsi ricchi cachet televisivi. Alla fine di un'interminabile attesa, arriva la sentenza: non è lei Denise Pipitone , non è lei la ...

