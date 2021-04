Oggi sciopero ad Almaviva: l’azienda guadagna ma taglia (Di giovedì 8 aprile 2021) Mentre è in arrivo la sentenza della corte di cassazione sul licenziamento dei 1.666 lavoratori Almaviva del natale 2016, la parte metalmeccanica dell’azienda di call center è in pieno subbuglio: Oggi sciopero per l’intera giornata dei 3.500 dipendenti in tutta Italia. «Dopo tre mesi di discussione Almaviva ha rotto la trattativa e prova a imporre un regolamento unilaterale in sostituzione degli accordi aziendali», denunciano in una nota unitaria Ciro Bacci, Valentina Orazzini e Fabrizio Fiorito, coordinatori sindacali del gruppo Almaviva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 aprile 2021) Mentre è in arrivo la sentenza della corte di cassazione sul licenziamento dei 1.666 lavoratoridel natale 2016, la parte metalmeccanica deldi call center è in pieno subbuglio:per l’intera giornata dei 3.500 dipendenti in tutta Italia. «Dopo tre mesi di discussioneha rotto la trattativa e prova a imporre un regolamento unilaterale in sostituzione degli accordi aziendali», denunciano in una nota unitaria Ciro Bacci, Valentina Orazzini e Fabrizio Fiorito, coordinatori sindacali del gruppo… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

