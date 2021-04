Oggi l' inaugurazione del nuovo polo vaccinale | oltre a Figliuolo sarà presente anche Curcio

(Di giovedì 8 aprile 2021) MACERATA -alle 10 è prevista l'apertura deldi Macerata, realizzato nell'edificio messo a disposizione dalla UniCredit Leasing in via Teresa Noce 22 a Piediripa.

MACERATA -alle 10 è prevista l'apertura del nuovo polo vaccinale di Macerata, realizzato nell'edificio messo a disposizione dalla UniCredit Leasing in via Teresa Noce 22 a Piediripa.inauguriamo la prima parte, pari a circa il 60%, che sarà destinata alla degenza dei pazienti '. E l'appuntamento per la secondaè fissata tra tre mesi, quando saranno ultimati i ...